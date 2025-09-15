مخيم «إيكو لينك» في طرابلس.. الشباب يقودون التحول نحو التنمية المستدامة

شارك ما يقرب من 100 طالب جامعي من مختلف التخصصات في مخيم “إيكو لينك: الجيل القادم للتغيير”، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع مركز الاستدامة المجتمعية بجامعة طرابلس ومكتب خدمة المجتمع والبيئة بكلية الصيدلة، وبدعم سخي من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المخيم إلى تمكين الشباب من مهارات القيادة في مجال التنمية المستدامة، وتعريفهم بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مع التركيز على القضايا الملحة مثل الطاقة المتجددة والعمل المناخي.

ويُعد المخيم تمهيدًا لفعالية هاكاثون قادمة، سيتنافس خلالها الطلاب لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة الحرم الجامعي بطرابلس.

ومن خلال هذا النوع من المبادرات، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بالاستثمار في طاقات الشباب وتحفيزهم ليكونوا صناع تغيير قادرين على تقديم أفكار عملية لبناء مستقبل أفضل في ليبيا.