مداخلة نائب برلماني تونسي تُثير سخط المنظمات العلمانية

أثارت مداخلة برلماني تونسي في جلسة لمجلس نوّاب الشعب التونسي، ردود فعل واسعة وسخط لدى المنظمات العلمانية والمنظمات النسوية.

وشن النائب عن ائتلاف الكرامة الدكتور محمد العفاس خلال مداخلته في جلسة مساء الخميس، هجوماً لاذعاً على من وصفهم بـ”المتاجرين بقضايا المرأة”، وأعرب عن رفضه للإنجاب خارج إطار الزواج لأنه زنا ومحرم، ووصف الأمهات العازبات بـ”عاهرات”.

هذا وانسحب عدد من نواب البرلمان تزامنا مع المداخلة خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة.

ووجّه الدكتور العفاس مداخلته لمن وصفهم “المتاجرين بقضايا المرأة”، منبّها إلى أن حرية المرأة عند هؤلاء هي حرية الوصول إلى المرأة وانحلال وفسق وفجور.

وقال النائب: “عندما نتكلم عن الضوابط والحياء والحشم يتهموننا بالظلامية والرجعية”.

وأضاف مستدركاً: “لكن المرأة عندنا كريمة عزيزة جوهرة محفوظة نفيسة والمرأة عندهم سلعة مكشوفة رخيصة”.

وأشار إلى أن مكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.

واعتبر الدكتور العفاس أن “هذه المفاهيم مغلوطة مشددا على أن الأمهات العازبات هن إما عاهرات أو مغتصبات، والإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا والشذوذ فاحشة والإجهاض قتل نفس بغير نفس”.

وتابع: “نموذجهم خلف المواخير التي تبيع فيه المرأة شرفها وخلف نسب عالية في الطلاق والعنف الزوجي ونموذجنا رسول الله ﷺ الذي يقول النساء شقائق الرجال”.

وأردف يقول: “سينتصرون للمرأة بالهياكل الدولية ونحن سننتصر لها في الثلث الأخير من الليل بالدعاء يا ربي تحفظ بناتنا ونساءنا وأمهاتنا وأخواتنا”.

ونبه عضو مجلس النوّاب التونسي إلى أن من وصفهم أنصار الاختلاف وحرية التعبير غادروا القاعة بعد أن ساءهم الاستماع لرأي مخالف لهم.