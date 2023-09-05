مدارس جديدة في طرابلس واجخرة

تتواصل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة فلسطين للتعليم الثانوي بنات ببلدية سوق الجمعة بمدينة طرابلس، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 80%.

وبحسب التصريحات الواردة اليوم الثلاثاء في “منصة حكومتنا”: فإن المدرسة الجديدة تتسع لـ720 طالبة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وفي سياق متصل، تسلّم المجلس البلدي اجخرة مدرسة اجخرة الجديدة، عقب الانتهاء من تنفيذها، وتتسع المدرسة الجديدة لـ1080 طالبًا، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وستساهم هذه المدارس في توفير فرص تعليمية أفضل للطلاب في مناطقهم.