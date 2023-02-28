مدافعة عن شرعية النواب والدّولة.. خارجية «باشاغا»: البعثة متناقضة وغير محايدة

قالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إنّ الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه وتعزز به شرعية مجلسي النواب والأعلى للدولة.

واعتبرت الخارجية أنّ محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يُساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، مضيفة أنّ البعثة ستضع نفسها في موقف متناقض وغير محايد.

يذكر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد أعلن أمس الاثنين، إطلاق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023 عبر تكوين لجنة عليا للانتخابات، وفق إحاطته أمام مجلس الأمن.