مداهمة أوكار لـ«بيع الخمور» وتأمين وصول إمدادات الوقود إلى العجيلات

قامت المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، خلال دورية مداهمة فجر السبت، بتفكيك أحد أوكار بيع الخمور، “حيث استطاعت القوات ضبط كمية من الخمور تقدر بأكثر من 5 آلاف لتر في خزان أرضي إلى جانب تزود علوي سعته 500 لتر، بالإضافة إلى أدوات ومعدات تستخدم في عمليات التصنيع”.

وبحسب بيان المنطقة، “عقب ضبط الخمور، قامت القوات بإعدام الكمية المضبوطة بشكل فوري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تجارة وترويج المواد المحظورة. وتستمر العمليات الأمنية التي تقودها المنطقة لمواجهة أي نشاط غير قانوني في المنطقة بينها ضرب أوكار الممنوعات وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة في الساحل الغربي وتدمير مواردها المالية”.

قامت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، خلال دورية مداهمة فجر السبت، بتفكيك أحد أوكار بيع الخمور. حيث استطاعت القوات ضبط… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في السبت، ١ فبراير ٢٠٢٥

وفي “إطار جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة التهريب، وبإشراف مباشر من آمر المنطقة، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، تؤمّن المنطقة العسكرية الساحل الغربي والشرطة العسكرية وصول إمدادات الوقود إلى كافة المحطات بمدينة العجيلات، مع ضمان بيعه بالسعر الرسمي للمواطنين”.

وأكدت المنطقة “استمرار عملها على مدار الساعة لضمان توافر الوقود وتلبية احتياجات المحطات، محذرةً من أي تجارة غير قانونية أو بيع خارج المحطات المعتمدة، حيث سيُتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة”.

كما واصلت بالتعاون مع الشرطة العسكرية، “ضبط المخالفين وإغلاق الأسواق غير الرسمية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر التواصل مع دوريات المنطقة أو الشرطة العسكرية المنتشرة في المدينة”.

المنطقة العسكرية الساحل الغربي والشرطة العسكرية تؤمّنان إمدادات الوقود بمدينة العجيلات وتحذر المتاجرين غير… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في السبت، ١ فبراير ٢٠٢٥