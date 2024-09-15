مداهمة أوكار مخدرات وخمور في البيضاء

داهمت حملة من مكتب الاستدلال المركزي والدوريات الصحراوية بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع الوحدات الأمنية ومديرية أمن البيضاء 5 مواقع مشبوهة لتجارة المخدرات، حيث تم هدم 3 مواقع كانت تستخدم كأوكار لتجارة المخدرات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 350 لترًا من الخمور الجاهزة للترويج، وذلك ضمن الجهود المشتركة مع الوحدات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن التحديات للتصدي للجرائم المتعلقة بالمخدرات والخمور، وتأكيدًا على الجهود المتواصلة للحد من هذه الظواهر السلبية وحماية المجتمع من تأثيراتها لدى المواطنين.