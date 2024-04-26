مداهمة منزل تاجر مخدرات في درنة

داهم أفراد قسم البحث الجنائي في مديرية أمن درنة، منزل شخص متورط في تجارة المخدرات بحي امبخ القروض في درنة.

وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمديرية على صفحته بالفيسبوك، “فإنه جرى استهداف منزل المتهم وضبطه بعد أخذ موافقة النيابة العامة، وعثر خلال المداهمة على كميات من مخدر “الحشيش” وقنبلة يدوية وسلاح “خرطوش” ومسدس وذخيرة ومبالغ مالية”.

وذكر المكتب، أن “المتهم اعترف بما نسب إليه، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله لحين عرضه على النيابة العامة”.

#الحكومة_الليبية #وزارة_الداخلية #مديرية_أمن_درنة ⚖️ #_ضبطيات 📽 [ قسم البحث الجنائي بمديرية أمن درنة يتمكن من ضبط شخص… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لمديرية أمن – درنه‏ في الخميس، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤