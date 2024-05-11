مداهمة منزل يستخدم لإيواء «المهاجرين غير الشرعيين» في الكفرة (فيديو)

كشف مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، عن قيام عناصر تابعة لغرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي، بضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين في أحد منازل مدينة الكفرة اليوم الجمعة.

وقال المكتب في بيان له: “بعد ورود معلومة حول وجود منزل يستخدم كمأوى لعدد من المهاجرين غير الشرعيين في مدينة الكفرة، قامت الدوريات الأمنية بالتحقق من صحة المعلومة، ثم توجه عناصر من غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي إلى الموقع ومداهمته”.

وأكد أنه “بعد المداهمة، أسفرت جهُود الأعضاء عن ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة، وتم نقلهم إلى مقر الغرفة، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الممتلكات والمواد التي تم العثور عليها برفقتهم”.