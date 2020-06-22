مداهمة مواقع بيع وتخزين الوقود المهرب بمدينة زوارة

قام أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة في بلدية زوارة بمداهمة مواقع بيع وتخزين الوقود المهرب، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين مديرية أمن زوارة وغرفة العمليات العسكرية وجهاز الحرس البلدي.

ونقل مكتب الإعلام بمديرية أمن زوارة عن أحد أعضاء اللجنة قوله، إنهم داهموا عدة مواقع في المنطقة، حيث أزالوا الخزانات وكذلك إتلافها، مؤكدا استمرار اللجنة في محاربة كل الظواهر التي تشكل خطرا على المواطن والاقتصاد الوطني إلى حين القضاء على ظاهرة تهريب الوقود في المنطقة الغربية.

وبحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط فإن نحو ما بين 30% إلى 40% من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب.

مداهمات أمنية مشتركة لمواقع بيع الوقود ……أستمراراَ للمجهود الامنى المشترك بين مديرية أمن زواره وغرفة العمليات… Gepostet von ‎مديرية الأمن زوارة – Security Directorate Zuwara‎ am Sonntag, 21. Juni 2020