القبض وافد تونسي على متهم بالسرقة وضبط مركبات مزورة في طرابلس

تمكّن مركز شرطة الماية التابع لمديرية أمن الجفارة، من ضبط شخص متهم بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين، وذلك بالتنسيق الفوري مع مديرية أمن منفذ رأس إجدير.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المركز بلاغًا رسميًا من أحد المواطنين، أفاد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره (1850 دولار أمريكي)، واتهم المدعو “ش. ال. ال. ال”، وهو تونسي الجنسية، بالاستيلاء على المبلغ.

وأوضح المشتكي أن المتهم تواصل معه هاتفيًا أثناء تواجده في معبر رأس اجدير الحدودي في طريقه إلى تونس، حيث اعترف بفعلته، متحدّيًا أنه سيتمكن من الفرار دون ملاحقة.

وبناءً على ذلك، تحركت وحدة التحري بالمركز بالتنسيق مع مديرية أمن منفذ رأس اجدير، وأسفر التعاون السريع عن ضبط المتهم قبل مغادرته البلاد.

وانتقل رئيس قسم التحقيق إلى المنفذ وتم استلام المتهم رسميًا، حيث عُثر بحوزته على المبلغ محل السرقة، إلى جانب مبالغ مالية أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

شرطة النجدة تضبط مركبات وأشخاص تحمل بيانات مزورة في طرابلس

في إطار الجهود الأمنية لتعزيز النظام وضبط المخالفات، تمكنت دوريات قسم شرطة النجدة من ضبط عدد من المركبات والأشخاص المتورطين في قضايا تزوير بيانات المركبات، وذلك خلال عمليات تمشيط ميدانية في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس.

ففي جزيرة الغيران، أوقفت الدورية مركبة من نوع “سامسونج” بيضاء اللون، وبعد الاشتباه بها والاستعلام عن بياناتها عبر منظومة الاستعلام الأمني، تبين عدم استيفائها إجراءات التسجيل، ليتم حجز المركبة وتسليم السائق إلى قسم مباحث المرور.

كما ضبط أعضاء نقطة أمن الغيران مركبة أخرى من نوع “ميتسوبيشي لانسر” رمادية اللون، وذلك بعد استيقافها ووجود خلل في بيانات تسجيلها، وتم اتخاذ ذات الإجراءات بحقها.

وفي الإشارة الضوئية سيدي سليم، أوقفت دورية النجدة مركبة من نوع “هيونداي أفانتي” بيضاء اللون، حيث تبين بعد التدقيق أن رقم اللوحة المثبت لا يطابق الرقم الموجود في كتيب المركبة، ما استدعى تسليمها مع السائق إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة قسم شرطة النجدة لمكافحة التزوير وضبط المركبات المخالفة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.