مدرب «النشامى» يكشف سبب رفضه عرض المغرب لتدريب «أسود الأطلس»

كشف المدير الفني لمنتخب الأردن، الحسين عموتة أنه رفض عرضا من طرف الاتحاد المغربي لكرة القدم لتدريب “أسود الأطلس”.

وأكد عموتة في مقابلة مع قناة “صوت المغرب”: أن حلمه التتـويج بكأس إفـريقيا أو آسيا للأمم مع أحد المنتخبات.

وأضاف: صراحة أتيحت لي الفرصة لتدريب منتخب المغرب، ولكن كانت لدي ظروف شخصية ورفضت حفاظا على حظوظ المنتخب المغربي، لأنني لم أكن حينها جاهزا ذهنيا ونفسيا ولم أكن متحمسا، لكن الفرصة ستأتي إن شاء الله”.

وتدور التساؤلات حاليا حول مستقبل عموتة مع منتخب الأردن بعد أن صرح المدرب المغربي قبل أيام بأنه سيناقش مع الاتحاد الأردني مسألة رحيله.

وكان عموتة دخل تاريخ كرة القدم الأردنية، بعدما قاد منتخب “النشامى” إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا الأخيرة، في إنجاز غير مسبوق، علما بأن “النشامى” خسروا النهائي أمام منتخب البلد المضيف قطر بنتيجة 1-3.

وأصبح عموتة ثالث مدرب عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا عبر التاريخ، بعد السعوديين خليل الزياني وناصر الجوهر.