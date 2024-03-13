مدرب بورتو يتهم أرتيتا بإهانة عائلته

قال مدرّب بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو، إن نظيره الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنكليزي أهان عائلته، خلال خلال المباراة التي جمعت الفريقين برسم دور الثمن من دوري أبطال أوروبا.

وبلغ أرسنال ربع النهائي بعد قلبه تأخره ذهاباً بنفس النتيجة (1-0) ثم فوزه بركلات الترجيح 4-2 حيث تألق حارسه الإسباني دافيد رايا الذي صدّ ركلتين.

قال كونسيساو في مؤتمر صحافي “ما قاله أرتيتا، نحو مقاعد البدلاء في الإسبانية، لقد أهان عائلتي. وتابع “قلت له في النهاية أنه يتعيّن عليه الانتباه لأن الشخص الذي أهانه لم يعد معنا. وأشارت مصادر في النادي اللندني أن أرتيتا نفى تلك الاتهامات. وبدا المدرّبان في نقاش حاد بعد صافرة النهاية في أرض الملعب.

قال كونسيساو “عليه التركيز على تدريب فريقه. لم تكن النتيجة عادلة. استحق الفريق (بورتو) التأهل”.

وأدلى كونسيساو في السابق بادعاءات مماثلة بشأن مديرين فنيين آخرين. وبعد الخسارة في دور المجموعات أمام مانشستر سيتي عام 2020، قال كونسيساو إن غوارديولا “تحدث عن بلدنا باستخدام كلمات قبيحة”، وإن “موقف غوارديولا كان مزعجا للغاية”.

وبعد خسارة بورتو أمام تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، قال كونسيساو أيضا إن مدرب “البلوز” آنذاك توماس توخيل، “أهانه” خلال المباراة.

وكان أرتيتا سئل قبل مؤتمر كونسيساو حول ما حصل بينهما، فردّ قائلاً “لا تعليق. شكراً لكم”.

في المقابل، قال رايا (28 عاماً) القادم بالإعارة من برنتفورد الإنكليزي “نمارس كرة القدم من أجل لحظات مماثلة، أنا محظوظ للعب مع أرسنال، أن أكون في دوري الأبطال والتأهل إلى ربع النهائي”.