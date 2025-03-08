مدرب «ريال مدريد» يكشف أسرار اللاعبين على «دكة البدلاء»!

أثار الإيطالي “كارلو أنشيلوتي”، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الجدل عندما تحدث عن رغبته في أن يصبح “ذبابة” .

وتحدث أنشيلوتي خلال ظهوره في بودكاست “PorettiCast” عن الجوانب الأقل تداولا في مهنة التدريب، مشيرا إلى أن “المدربين غالبا ما يتم التقليل من دورهم الحقيقي داخل الفرق الكبرى”.

وقال كارلو: “أحيانا يبدو بأننا لا نحظى بالتقدير الكافي”، وعن سؤاله عن سبب أمنيته بأن يصبح ذبابة قال: “إذا أصبحت ذبابة على الحائط سأسمع ما يقوله اللاعب عندما لا يشارك في المباريات ويعود إلى منزله”.

وأضاف: “طوال مسيرتي دخلت في خلافات مع العديد من اللاعبين، لكن في النهاية تم حل كل شيء، كان هناك لاعب عندما كنت أتحدث في غرفة الملابس كان يضع منشفة على وجهه حتى لا يسمعني، في أحد الأيام قلت له “لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة”.

وأكد أنشيلوتي أن “بعض اللاعبين يواجهون صعوبة في الفصل بين مشاعرهم الشخصية ومتطلبات الفريق”، قائلا: “هناك لاعبون عندما تضعهم على مقاعد البدلاء لا يلقون حتى التحية صباحا في هذه اللحظات، يخلطون بين شخصيتهم كلاعبين ومشاعرهم كأفراد”.

يذكر أن ريال مدريد تراجع للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.

أنشيلوتي : أود أن أكون ذبابة لأرى ما يقوله الوكلاء والعائلة والآباء للاعب عندما يعود إلى منزله بعد عدم مشاركته. pic.twitter.com/kPWNVAQyaf — Insider Real (@RMCFarab) March 7, 2025

هل هناك لاعبين غضبوا منك وأثاروا ضجة (بعد عدم إشراكهم)؟



أنشيلوتي : نعم، العديد من اللاعبين، لا توجد أسماء. كانت لدي مشاكل مع العديد منهم والتي تم حلها دائماً.



هناك لاعبون يجدون صعوبة في تحيتك في الصباح بعد تركهم على مقاعد البدلاء. pic.twitter.com/W5gO1s5obk — Insider Real (@RMCFarab) March 7, 2025