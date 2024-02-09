مدرب منتخب الأردن يتحدث عن المواجهة مع قطر في نهائي كأس آسيا

عشية المواجهة المرتقبة للمباراة النهائية بين منتخبي قطر والأردن في بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة يسعى للتخفيف من الضغوطات على كاهل لاعبي “النشامى”.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة المقررة غدا السبت على ملعب “لوسيل” في الدوحة: إنها مباراة نهائية ولا تحتاج إلى مقدمات، ونقف على بعد خطوة من تحقيق لقب تاريخي.

وأضاف عموتة: نستعد بشكل عادي من دون زيادة الضغوطات ونريد أن نقدم مستوى يليق بمنتخبنا، وسنخوض المباراة من دون عقدة نقص.

وتابع: لم يكن أحد يتوقع أو يراهن علينا، أظهرنا تكاتفا كبيرة وثقة عالية بالجهاز الفني لنصل إلى ما وصلنا إليه.

وأشار المدرب المغربي إلى أنه لم يتفاجأ بوصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية، بعد مباراة ودية قبل البطولة أظهر خلالها المنتخب الأردني قدرته على الذهاب بعيدا في البطولة.

ووصف المدرب المغربي الذي يسعى لمنح الأردن أول لقب قاري في تاريخه، المباراة النهائية بأنها عربية بامتياز، وتتخذ الطابع العائلي، مضيفا أنه يعرف بعض لاعبي قطر جيدا من خلال إشرافه على تدريبهم خلال تواجدي في نادي السد.