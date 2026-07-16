مدرسة وخدمات إلكترونية.. خطة جديدة لتحسين أوضاع الجالية الليبية في القاهرة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أوضاع الجالية الليبية المقيمة في جمهورية مصر العربية، ومستوى الخدمات المقدمة لها، خلال استقباله السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال سفارة ليبيا في القاهرة.

واستعرض اللقاء أوضاع أفراد الجالية الليبية، وسبل تسهيل معاملاتهم اليومية، إلى جانب مناقشة الإجراءات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الليبيين المقيمين في مصر.

ووجّه الدبيبة بالإسراع في استكمال إجراءات تأسيس المدرسة الليبية في القاهرة، والعمل على تخصيص مقر دائم لها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة لأبناء الجالية، ويخفف الأعباء عن الأسر الليبية المقيمة في مصر.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ضرورة تطوير الخدمات القنصلية، وتبسيط الإجراءات، وتقليص المدد اللازمة لإنجاز المعاملات، إضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بهدف تسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات.

وشدد الدبيبة على أهمية تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الجالية الليبية، ومعالجة الحالات الإنسانية والاجتماعية، وتفعيل آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المصرية لمعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين، خصوصًا في مجالات الإقامة والتعليم والرعاية الصحية.

من جانبه، استعرض السفير عبدالمطلب ثابت سير العمل داخل السفارة الليبية في القاهرة، والإجراءات المتخذة لتطوير الخدمات القنصلية، والجهود المبذولة لمتابعة شؤون الجالية.

وأكد السفير استمرار العمل على تنفيذ توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بما يساهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين الليبيين في جمهورية مصر العربية.

هذا وتُعد الجالية الليبية في مصر من أكبر الجاليات الليبية في الخارج، وترتبط احتياجاتها بشكل رئيسي بملفات التعليم والإقامة والعلاج والخدمات القنصلية، ما يدفع السلطات الليبية إلى متابعة أوضاعها وتعزيز التنسيق مع الجهات المصرية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.