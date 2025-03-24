مدرعة صينية جديدة.. «قدرات خارقة» في البر والبحر

تواصل بكين، تزويد قواتها البرية بأسلحة متطورة ومنها المركبة البرمائية “زيد تي دي- 05″، التي تم تصميمها لفرض الهيمنة على ساحات القتال في البر والبحر.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، “تمتلك المركبة “زيد تي دي- 05″ طاقما من 4 أفراد هم القائد والسائق والرامي والملقم، بينما يتم تزويدها بذخيرة احتياطية تضم 36 قذيفة، وهو ما يمكنها من الجمع بين القوة النيرانية والقدرة الكبيرة على المناورة للإفلات من نيران العدو”.

و فق الوكالة، “تتبع المركبة “زيد تي دي- 05” لمشاة البحرية في جيش التحرير الشعبي الصيني، وهي جزء من خطة تسليح صينية لخوض القتال في البر والبحر في آن واحد.

يصل وزن المركبة إلى 26 طنا، وتعمل بمحرك ديزل قوته 1103 كيلوواط مما يمنحها سرعات عالية على اليابسة وفي الماء”.

وبحسب الوكالة، “تصل سرعة “زيد تي دي- 05″ البرية إلى 64 كلم/ ساعة، وسرعتها في الماء إلى 40 كلم/ ساعة، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع المركبات البرمائية في العالم، ويضم تسليح المركبة مدفع عيار 105 ملم يمكنه إطلاق أنواع مختلفة من الذخائر، التي تشمل قذائف خارقة للدروع وقذائف شديدة الانفجار وأخرى مضادة للدبابات”.

وبحسب الوكالة، “تمتلك قدرة إطلاق صواريخ موجهة بأشعة الليزر مما يمنحها تفوقًا على نظيراتها الغربية، كما يضم تسليح المركبة مدفع رشاش 7.62 ملم ومدفع مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم ونظام التحكم في النيران، ومن الناحية العملياتية، فإن التصميم الخارجي للمركبة يقلل مستويات مقاومة الماء لحركتها”.

هذا “يصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ3 بين أضخم جيوش العالم في 2025، وتضم قواته البرية أعداد ضخمة من العتاد العسكري بينها أكثر من 144 ألف مركبة عسكرية”.