مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. تطوير جيل جديد من «النظارات الذكية»

ذكرت مواقع مهتمة بالشأن التقني أن “شركة “ميتاMeta” تعمل على تطوير جيل جديد من “النظارات الذكية” المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وتبعا لموقع Digitaltrends، نقلته صحيفة “ميل”، “فإن “ميتا” تعمل حاليا على تطوير واختبار نظاراتها الذكية الجديدة، ومن المتوقع أن تطرح هذه النظارات في الربع الثالث من العام الجاري، بسعر 1000 دولار تقريبا”.

وأضاف الموقع، “من حيث المظهر ستشبه النظارة الجديدة النظارات الشمسية التقليدية، لكن عدساتها ستدعم تقنيات الواقع المعزز لعرض المعلومات مباشرة أمام عيني المستخدم، كما أن النظارة وعلى عكس نظارات Meta السابقة، ستتمكن من معالجة البيانات دون الحاجة للاتصال بالهاتف أو الجهاز الذكي، إذ سيحتوي هيكلها على معالج بقدرات مميزة لمعالجة البيانات بسرعة”.

وتابع: “الميزة الرئيسية للنظارة الجديدة ستكون “الذكاء الاصطناعي” المتقدم، وبفضل هذه التقنيات ستكون النظارة قادرة على التعرف على الأشياء، فعلى سبيل المثال، عند النظر إلى مبنى تاريخي، ستخبرك عن تاريخه، وعند النظر إلى قائمة الطعام في مطعم ستترجم لك قائمة الأطباق”.

ووفقا لموقع “Digitaltrends”، “ستحتوي النظارات على كاميرتين عاليتي الدقة لتوثيق ما يراه المستخدم، كما ستجهز بمايكروفونات تمكن المستخدم من التحكم بها عبر الأوامر الصوتية واستخدام النظارة لإجراء المكالمات الصوتية، أما البطارية الداخلية للنظارة فستكفيها لتعمل 8 ساعات تقريبا بالشحنة الكاملة”.