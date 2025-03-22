مدعومة بـ«الذكاء الاصطناعي».. «هواوي» تطلق أحدث «سماعاتها اللاسلكية»

أطلقت شركة “هواوي”، سماعات تحمل ميزات متطورة مدعومة بـ”الذكاء الاصطناعي”.

وذكرت شركة “هواوي”، أن “سماعات FreeBuds 6 الجديدة يتوقع أن تحقق مبيعات ممتازة بفضل ميزاتها المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي”.

ووفق الشركة، “أكثر ما يميز هذه السماعات هو تصميمها المميز الذي يجعلها مريحة وثابتة في الأذن، فضلا عن حصولها على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتحكم تلقائيا بالأصوات وفقا للضوضاء المحيطة، كما توفر هذه التقنيات إمكانية الترجمة الفورية للكلام، وتدعم 20 لغة، ويمكن لهذه السماعات الاتصال بأكثر من هاتف وجهاز ذكي في وقت واحد عبر تقنية Bluetooth 5.2، كما تدعم ميزة إلغاء الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات الصوتية”.

وبحسب الشركة، “حصلت هذه السماعات على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP54، وتزن كل سماعة 4.9 غ، وتأتي بأبعاد (30.6/18.5/24) ملم، أما علبة الشحن الخارجية للسماعات فتزن 40.3 غ، وتأتي بأبعاد (66.5/49.9/26.8) ملم، وحصلت كل سماعة صغيرة من هذه السماعات على بطارية بسعة 39.5 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 5 ساعات ونصف تقريبا بالشحنة الواحدة، أما علبة الشحن الخاصة بالسماعات فحصلت على بطارية بسعة 510 ميلي أمبير، وتؤمن هذه البطارية شحنا للسماعات لتعمل 32 ساعة”.