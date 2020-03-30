مدعياً إصابته بكورونا.. السجن عاماً لبريطاني بصق في وجه الشرطة

بصق في وجه أفراد دورية للشرطة وأدعى إصابته بفيروس كورونا المستجد. [أرشيفية/رويترز]

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن عاما على مواطن بريطاني، بسبب بصقه في وجه أفراد دورية للشرطة، وأدعى إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن المواطن بول ليفر البالغ من العمر 48 عاما، وهو من سكان مانسفيلد بمقاطعة نوتينغهامشير، أقر للقاضي بأنه “مذنب بالاعتداء على رجال الشرطة أثناء قيامهم بتنفيذ قرارات الإغلاق ومنع التجول بسبب جائحة كورونا”.

وتعد هذه أول سابقة قضائية من هذا النوع، منذ أن منح رئيس الوزراء بوريس جونسون الشرطة البريطانية صلاحيات موسعة لإنفاذ التعليمات الهادفة لكبح تفشي الفيروس.

واحتُجِز ليفر في مدينة مانسفيلد الخميس الماضي، وأبلغت السلطات الصحية المحكمة بأن الفحوص المخبرية أثبتت عدم إصابته بالفيروس.

اقترح تصحيحاً