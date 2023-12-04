مدعي الجنائية الدولية: إذا لم تلتزم إسرائيل بالقانون عليها ألا تشتكي لاحقا

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إسرائيل لاحترام القانون الدولي، مؤكدا أن الوقت قد حان للامتثال لهذا القانون.

ونقلت “رويترز” عن خان قوله في رسالة مصورة بعد زيارة استمرت 4 أيام للأراضي الفلسطينية المحتلة: “في غزة تخيلوا لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء في غزة عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو إجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير. تخيلوا مدى الألم”.

وأضاف خان: “كنت شديد الوضوح عندما قلت، إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون، وإذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا”.

وشدّد مدعي المحكمة على أنه “يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع”.

وأشار خان إلى أنه يجب التعجيل بالتحقيقات في أعمال العنف، التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منوهاً إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية “غير مقبولة ولا يمكن أن تمر دون عقاب”.

وعن الوضع في الضفة الغربية، قال خان: “نحقق ونعجل بسير التحقيقات، ولا يجب أن يعتقد أي مستوطن إسرائيلي مسلح، أن هذا هو موسم مهاجمة الفلسطينيين المفتوح”.

وتشن إسرائيل عدوانا مفتوحا على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، راح ضحيته أكثر من 15 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، كما جرح عشرات الآلاف، وهجر أكثر من مليون فلسطيني خارج بيوتهم، في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، بتحريض من حكومة الاحتلال ووسائل إعلامه.