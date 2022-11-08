مدعي عام الجنائية الدولية يتفقد المقابر الجماعية بترهونة

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022 - 10:32 | آخر تحديث: 8 نوفمبر 2022 - 10:35 نُشر: الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022 - 10:32
ليبيا

أجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، زيارة إلى مدينة ترهونة، تفقد خلالها مواقع المقابر الجماعية بالمدينة، رفقة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، ومحمد الأسود ونورالدين الغالي من مكتب النائب العام.

وأفادت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها على فيسبوك، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اطلع خلال زيارته إلى مدينة ترهونة على كافة المواقع التي تخص المقابر الجماعية.

وقدم مدير إدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة لطفي المصراتي، شرحًا مفصلًا عن آلية العمل الميداني لهذه المقابر.

من جانبه أثنى خان على كافة الجهود المبذولة من قبل الهيئة وفرقها الميدانية للوصول لكافة البلاغات والتقدم الكبير للتعرف عن هوية الجثث المجهولة التي تم استخراجها.

هذا وسيقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غد الأربعاء ، إحاطة حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من العاصمة طرابلس.

وبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السبت الناضي، زيارة عمل إلى ليبيا استهلها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ثم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

آخر تحديث: 8 نوفمبر 2022 - 10:35
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