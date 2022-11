مدعي عام الجنائية الدولية يتفقد المقابر الجماعية بترهونة

أجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، زيارة إلى مدينة ترهونة، تفقد خلالها مواقع المقابر الجماعية بالمدينة، رفقة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، ومحمد الأسود ونورالدين الغالي من مكتب النائب العام.

وأفادت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها على فيسبوك، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اطلع خلال زيارته إلى مدينة ترهونة على كافة المواقع التي تخص المقابر الجماعية.

وقدم مدير إدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة لطفي المصراتي، شرحًا مفصلًا عن آلية العمل الميداني لهذه المقابر.

من جانبه أثنى خان على كافة الجهود المبذولة من قبل الهيئة وفرقها الميدانية للوصول لكافة البلاغات والتقدم الكبير للتعرف عن هوية الجثث المجهولة التي تم استخراجها.

2/2 A short drive from the former Agriculture Ministry compound, Prosecutor Khan visited a local farm where several mass graves have been discovered. Officials from the Office of the Attorney General outlined the work conducted to date in excavating sites and collecting evidence. pic.twitter.com/cN9YgTNt5A

2/2 Prosecutor Khan expressed his thanks to the Attorney General for supporting his visit to the site, and underlined the commitment of the Office to support forensic activities being undertaken by Libyan authorities, consistent with the Rome Statute. pic.twitter.com/cHNW5Fx7Wr

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 8, 2022