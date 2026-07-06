مدفيديف: أمريكا تعيش «فوضى داخلية» ولا يحق لها قيادة العالم

شن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، هجوماً لاذعاً على الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن لا تمتلك الحق في فرض إرادتها على الدول الأخرى، داعياً إياها إلى التركيز على ما وصفه بـ“الفوضى داخل أراضيها”.

وقال ميدفيديف في منشور عبر قناته على “تلغرام” إن الولايات المتحدة، بعد مرور 250 عاماً على تأسيسها، لا يمكن اعتبارها نموذجاً يحتذى به أو “إمبراطورية خير”، على حد تعبيره، مضيفاً أن غالبية دول العالم تتفق على أن واشنطن “لا يحق لها اتخاذ قرارات بالنيابة عن الآخرين”.

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تبدأ أولاً بمعالجة مشاكلها الداخلية قبل التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشدداً على أن أي دولة، كبيرة كانت أو صغيرة، قادرة على حل أزماتها بنفسها دون وصاية خارجية.

وفي سياق متصل، صعّد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين من لهجة موسكو تجاه أوروبا، مؤكداً أنه “لن يكون هناك حوار متكامل بين روسيا والاتحاد الأوروبي” ما لم تأخذ بروكسل مصالح روسيا الأساسية بعين الاعتبار.

وأوضح غالوزين أن أي مسار تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي يتطلب تغييراً جذرياً في الموقف الأوروبي، خصوصاً في ملفات الأمن والواقع السياسي على الأرض، مشيراً إلى أن غياب هذا التغيير يعني استمرار القطيعة السياسية بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات بعد دعوات أوروبية سابقة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع موسكو، في وقت تؤكد فيه روسيا أنها لا ترفض الحوار، لكنها تربطه باحترام مصالحها الأمنية والتخلي عن ما تصفه بالنهج المعادي لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

هذا وتشهد العلاقات الروسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توتراً مستمراً منذ سنوات، وسط تباين حاد في ملفات الأمن الأوروبي، والناتو، والحرب في أوكرانيا، وفي المقابل، تحاول بعض العواصم الأوروبية الدفع باتجاه فتح قنوات تواصل مع موسكو، بينما تربط روسيا أي حوار بشروط سياسية وأمنية تعتبرها “غير قابلة للتجاوز”.