مدفيديف رداً على زيلينسكي: لدينا أسلحة لن تحميكم منها الملاجئ

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أي هدف دون أن توفر الملاجئ حماية من تأثيرها، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول احتمال استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا.

وكتب ميدفيديف في تغريدة على “تويتر”: “قال مدمن كييف إن الكرملين بحاجة إلى معرفة مكان الملاجئ حتى نتمكن من الاختباء عند استخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى وضرب روسيا بها، يجب على هذا الأحمق أن يعرف شيئاً آخر: قد تستخدم روسيا أسلحة لا تقي منها الملاجئ، وعلى الأمريكيين أن يدركوا ذلك”.

وكان زيلينسكي قد أشار في مقابلة مع “أكسيوس” إلى ضرورة أن يعرف المسؤولون الروس مواقع الملاجئ تحسباً للضربات المحتملة، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لضربات محتملة ضد روسيا في حال استهداف الجيش الروسي لقطاع الطاقة الأوكراني.