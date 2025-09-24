مدفيديف ساخراً من تصريحات ترامب.. والكرملين يرد على الإهانة: روسيا دب وليست نمراً!

في ردٍ قاسي على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي وصف فيها روسيا بـ”النمر من ورق”، أكد الكرملين أن موسكو دولة قوية وقادرة على الدفاع عن مصالحها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لإذاعة “آر بي سي” الروسية، إن “روسيا دب وليست نمراً من ورق”، مشيراً إلى أنه لا وجود لما يسمى “دباً من ورق” في السياسة الروسية.

كما أضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدر جهود ترامب السابقة في محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أكد أن موسكو ماضية في تنفيذ أهدافها التي أعلنتها منذ بداية العملية العسكرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد بيسكوف أن الاقتصاد الروسي لا يزال يحافظ على استقراره رغم العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ورغم الاعتراف بوجود بعض المشكلات في بعض القطاعات الاقتصادية، أكد المتحدث الروسي أن الحكومة قادرة على التعامل مع تلك التحديات وضمان استمرار النمو.

وفيما يتعلق بالوضع العسكري في أوكرانيا، شدد بيسكوف على أنه لا يوجد بديل أمام روسيا سوى مواصلة العملية العسكرية التي بدأت في فبراير 2022.

وأوضح أن الأهداف التي حددها الرئيس بوتين منذ بداية العملية لا تزال قائمة، وهي ضمان مصالح روسيا وحماية مستقبلها للأجيال القادمة.

وفي سياق تطورات الميدان العسكري، أضاف بيسكوف أن القوات الروسية تحقق تقدماً على كافة الجبهات، مشيراً إلى أن “مسار الحرب واضح” وأن موسكو ماضية في استراتيجيتها، رداً على تصريحات ترامب التي رجح فيها أن تتمكن أوكرانيا من استعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

مدفيديف يسخر من تصريحات ترامب: مزيج من المخدرات والتعويذات السياسية في نيويورك

سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي وصف فيها روسيا بأنها “نمر من ورق” وزعم أن كييف قادرة على استعادة كامل أراضيها بدعم الناتو وأوروبا.

وفي تعليق نشره عبر قناته على “تليغرام”، قال مدفيديف إن “أمراً ما يحدث هناك في نيويورك، فدمية البانديرا النازي (في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي) يتعاطى الكوكايين، والبولندي يتعاطى الشمة، أما ترامب فأطلق حزمة من التعويذات السياسية حول ضعف روسيا”.

وسرد مدفيديف ما وصفها بتصريحات ترامب “المتكررة والمتناقضة”، مثل “النصر النهائي لأوكرانيا، والعودة إلى الحدود السابقة، وفشل الاقتصاد العسكري الروسي، وطوابير الوقود، وروسيا النمر الورقي”.

ثم أضاف ساخراً أن ترامب “سيعود سريعاً عن أقواله”، مرجحاً أنه قد يقترح قريباً “توقيع استسلام مع زيلينسكي أو حتى السفر إلى المريخ مع إيلون ماسك”، معتبراً أن الرئيس الأمريكي “اعتاد على تغيير مواقفه بشكل جذري في فترات قصيرة”.

ويأتي ذلك بعدما نشر ترامب على منصة “تروث سوشال” منشوراً شكك فيه بقدرات روسيا الاقتصادية والعسكرية، مشيراً إلى أنها “تقاتل بلا هدف منذ ثلاث سنوات ونصف”، لترد الرئاسة الروسية بقولها: “روسيا ليست نمراً من ورق، بل دب، ولا وجود لدببة من ورق”.