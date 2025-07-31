مدفيديف يردّ بسخرية.. ترامب يحذّر: راقب كلماتك أنت تدخل منطقة خطرة جداً!

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تحذيرًا صريحًا إلى الرئيس الروسي ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، وطالبه بـ”مراقبة كلماته” محذراً إياه من تجاوز حدود الخطورة في تصريحاته.

وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشال”: “أخبروا مدفيديف، الرئيس السابق الفاشل لروسيا، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيسًا، أن يراقب كلماته. إنه يدخل منطقة خطيرة جدًا!”

ورد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف بسخرية على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له شخصياً، بعدما طالب ترامب مدفيديف بـ”انتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جداً”.

وجاء رد مدفيديف عبر حسابه على “تلغرام”، حيث أكد أن رد فعل ترامب العصبي على تصريحاته يثبت أن روسيا على حق وتسير على الطريق الصحيح الذي اختارته لنفسها.

وقال مدفيديف: “إذا كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبياً بهذا الشكل من رئيس الولايات المتحدة ‘الجبار’، فهذا يعني أن روسيا على حق”.

وأضاف مدفيديف في تعليقه: “أما بالنسبة لاقتصاد روسيا والهند الميتين واقترابي نحو منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه المفضلة عن ‘الموتى الأحياء’، وكيف يمكن لـ’اليد الميتة’ غير الموجودة في الطبيعة أن تكون خطيرة!”.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة “اليد الميتة” الروسية تمثل نظام الرد النووي الحاسم الذي يضمن إطلاق الصواريخ النووية حتى في حال تدمير القيادة العليا للبلاد، ما يضمن رداً ساحقاً على أي تهديد استراتيجي خارجي.

جاء هذا التصريح في سياق تصاعد التوتر بين الطرفين، بعد أن انتقد مدفيديف السياسات الأمريكية تجاه روسيا، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات والأزمة الأوكرانية.

وكان مدفيديف قد وصف قرار ترامب تقليص المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من 50 يومًا إلى 10 أيام بأنه “خطوة نحو الحرب”، مشددًا على أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران وأن لغة التهديدات والإنذارات لا تنفع معها.

كما انتقد مدفيديف نية ترامب فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين، واصفًا تصريحات ترامب بأنها “استعراضية” وأن روسيا لا تعيرها اهتمامًا.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين البلدين.