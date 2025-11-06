مدفيديف يردّ على ترامب: كلمات الرئيس الأمريكي قد تجبر روسيا على التجارب النووية

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إجراء واشنطن لتجارب على الأسلحة النووية، معتبراً أن كلمات ترامب قد تجبر روسيا على تقييم إجراء تجربة نووية شاملة بنفسها.

وقال مدفيديف في منشور على منصة “إكس”: لا أحد يعلم ما قصده ترامب عند الحديث عن التجارب النووية وربما هو نفسه لا يعرف، لكنه رئيس الولايات المتحدة وعواقب مثل هذه الكلمات لا مفر منها.

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أعطى توجيهاته لوزارة الحرب الأميركية لبدء اختبار الأسلحة النووية “على قدم المساواة” مع روسيا والصين، قبل أن يوضح لاحقاً أنه ربما يعمل معهما على خطة لنزع السلاح النووي دون الكشف عن تفاصيل.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بأن موسكو قد تستأنف التجارب النووية إذا قامت واشنطن بذلك، وأمر وزارتي الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية بجمع المعلومات لتقديم مقترحات حول التحضيرات المحتملة لاختبارات أسلحة نووية.

يذكر أن القرن الحادي والعشرين شهد إجراء أي اختبار نووي ينطوي على انفجار نووي إلا من قبل كوريا الشمالية، ما يجعل تصريحات ترامب وبوتين في صميم القلق الدولي بشأن سباق التسلح النووي.