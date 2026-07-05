«مدمّرة قتالية» متقدمة.. كوريا الشمالية توسّع قدراتها الصاروخية

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تنفيذ إطلاق صاروخ كروز من المدمرة الحربية الجديدة “كانغ كون”، في تجربة عسكرية جرت يوم الجمعة، وسط متابعة دقيقة من سيئول وواشنطن لتحليل تفاصيل العملية وتداعياتها.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق صاروخ كروز من سفينة حربية تابعة لكوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي، في وقت باشرت فيه السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة دراسة مسار الإطلاق وخصائص السلاح المستخدم.

وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم جونغ أون تابع بشكل مباشر سلسلة تجارب شملت إطلاق صواريخ، إضافة إلى اختبارات لأسلحة مدفعية بحرية وأنظمة آلية ووسائل حرب إلكترونية على متن المدمرة “كانغ كون” التي يبلغ وزنها نحو 5000 طن.

وبحسب الوكالة، تهدف هذه الاختبارات إلى التحقق من قدرة دمج أنظمة تسليح متعددة داخل منصة بحرية واحدة في ظروف قتالية، بما يعزز الجاهزية العملياتية للسفينة ورفع قدرتها على تنفيذ ضربات متعددة المهام.

ودعا كيم جونغ أون خلال المتابعة الميدانية إلى تسريع تعزيز الردع العسكري ورفع قدرة البلاد على خوض الحروب، مؤكداً أن بيونغ يانغ ستُظهر عبر خطوات أوضح ما وصفه بالإرادة السياسية نحو امتلاك قوة عسكرية “مطلقة”.

كما أصدر تعليماته باستكمال الاختبارات الخاصة بالمدمرة بشكل مسؤول، مع العمل على إدخالها الخدمة البحرية خلال مدة لا تتجاوز شهرين، ضمن خطة تسريع تطوير القدرات البحرية.

وفي سياق متصل، عقد اجتماعاً استشارياً حول تطوير صناعة بناء السفن الحربية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مخرجاته أو القرارات التي تم اتخاذها خلاله.

وتشير المعلومات إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت المدمرة “كانغ كون” في يونيو من العام الماضي، قبل أن تتعرض لحادث انقلاب خلال محاولة إطلاق أولى، ما استدعى لاحقاً إعادة تأهيلها وإعادة إدخالها ضمن برنامج الاختبارات.

أما على مستوى التحليل العسكري، فقد رجّح خبراء أن الصاروخ المستخدم في التجربة من طراز “هواسال” كروز، مع إشارات إلى احتمال دمجه ضمن منظومات أسلحة استراتيجية، ما يفتح احتمالات مرتبطة بقدرات ذات طابع نووي ضمن أنظمة الإطلاق البحرية.

وتأتي هذه التطورات في إطار تسارع برنامج التحديث العسكري البحري في كوريا الشمالية، وسط استمرار التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وتكثيف المراقبة الاستخباراتية والعسكرية من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لرصد التجارب الصاروخية والبحرية، خصوصاً مع توسع الاعتماد على الصواريخ المجنحة في العقيدة العسكرية الحديثة.