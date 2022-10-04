مدى مصر: الدوحة والقاهرة اتفقتا على تشكيل مجلس رئاسي جديد

كشف موقع مدى مصر عن مصادر حكومية مطلعة أن المسؤولين في قطر ومصر اتفقوا على توحيد مواقف الدول بشأن ليبيا ودعم الدفع نحو مجلس رئاسي جديد.

وذكر الموقع أنّ الطرفان وافقا على الحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد الانتكاسات المتكررة التي عانى منها رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا وحكومته الجديدة من دخول العاصمة طرابلس.

وأضاف الموقع أنّ مصر كانت قد دعمت محاولة باشاغا للإطاحة برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إلى حد كبير كخطة من قبل الأجهزة الأمنية لإحداث فوضى في غرب البلاد بسبب عدم ارتياح القاهرة من الاصطفاف بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا في دعمهما للدبيبة.

وأشار موقع مدى مصر أنّ مسؤولين أمنيين مصريين قد كشفوا له في وقت سابق أنّشري أنقرة وأبو ظبي دعمت أطرافًا متعارضة في حرب 2019 في طرابلس لكنهما وجدتا بشكل متزايد أرضية مشتركة في ليبيا وفي علاقاتهما الثنائية.