مديرو جمارك الدول العربية يعقدون اجتماعاً استثنائياً بمقر الأمانة العامة في القاهرة

شارك اللواء موسى علي محمد، المدير العام المكلف لمصلحة الجمارك، برفقة وفد رسمي، في الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك بدول جامعة الدول العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

وخلال الاجتماع، تمّ عرض مسودة النظام الأساسي للمجلس العربي للشؤون الجمركية، وسُلّط الضوء على أهميته كمرحلة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وتركّز النقاش على تطوير الإطار التنظيمي لاجتماعات مديري الجمارك، بحيث يتحوّل المجلس إلى جهة متخصّصة في بحث ومعالجة كافة القضايا الجمركية على مستوى الجامعة.

وتوصّل المجتمعون إلى الاتفاق على إحالة المسودة إلى الجهات المختصة للاعتماد النهائي، لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء وتعزيز التنسيق الجمركي العربي.