مديرية أمن الجفارة تجتمع مع النيابة لبحث الملفات العالقة وتوحيد الجهود

عُقد اجتماع أمني موسع بمقر نيابة الماية، بحضور مدير أمن الجفارة اللواء عبد الناصر الطيف، ومدير وأعضاء نيابة الماية، وبمشاركة عدد من المسؤولين الأمنيين، من بينهم رئيس مكتب المرور والتراخيص، ومدير مكتب مدير الأمن، ورئيس قسم البحث الجنائي، بالإضافة إلى رؤساء مراكز الشرطة في الماية، المعمورة، الزهراء، والناصرية، إلى جانب رؤساء أقسام التحقيق والتحري في تلك المراكز.

وتركزت مناقشات الاجتماع على عدد من الملفات الأمنية الملحة، أبرزها المحاضر المتراكمة في مراكز الشرطة، حيث تم التشديد على ضرورة الإسراع في معالجتها، من خلال تكليف رؤساء المراكز بمتابعتها وإنجازها في أقرب وقت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير.

كما شدد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق الكامل والدائم مع النيابة العامة، بما يساهم في تحقيق الانسيابية في سير العمل القضائي، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى إنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في نطاق مديرية أمن الجفارة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية بهدف رفع كفاءة الأداء الأمني وتكريس مبدأ العدالة من خلال تعاون فعّال بين المؤسسات الأمنية والقضائية.