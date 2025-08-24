مديرية «أمن الجفارة» تعتمد خطة جديدة للحد من الحوادث وتعزيز السلامة على الطرقات

اعتمدت مديرية أمن الجفارة خطة مرورية جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط والحد من الحوادث داخل المنطقة، وذلك خلال اجتماع أمني موسع عقد صباح الأحد بمكتب البحث الجنائي ببلدية المعمورة برئاسة مدير الأمن وبحضور رئيس مكتب المرور والتراخيص ورؤساء الوحدات التابعة له.

وتناول الاجتماع استعراض الأوضاع المرورية والحوادث المسجلة خلال النصف الأول من عام 2025، مع بحث أسبابها وسبل الحد منها.

وجرى الاتفاق على خطة متكاملة تتضمن ضبط المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية، ومنع استخدام الزجاج المعتم المخالف للقانون، ومتابعة السائقين غير الحاصلين على رخصة قيادة، إلى جانب تفعيل الحملات الميدانية المشتركة وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وأكد المجتمعون أن الخطة تأتي لحماية الأرواح والممتلكات والحد من السلوكيات المتهورة التي تهدد مستخدمي الطريق، مشددين على أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد لنشر ثقافة احترام القانون، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة واستقرار المنطقة.