مديرية أمن الجفارة تناقش تنظيم توزيع الوقود وتشدد على محاسبة المخالفين

في إطار تنفيذ خطة العمل الأمني وتعليمات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عقد مدير أمن الجفارة اللواء عبد الناصر الطيف اجتماعًا أمنيًا بحضور اللواء خيري الأحمر مسؤول الحرس البلدي، ورئيس مكتب المرور والتراخيص، وعدد من ضباط الحرس البلدي.

وناقش الاجتماع آلية استلام وتوزيع كميات الوقود المخصصة لمحطات الوقود داخل بلديات الجفارة، بما يضمن العدالة ويمنع التلاعب أو التهريب. وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية ذات العلاقة لضمان انسيابية عمليات التوزيع.

وأكد اللواء الطيف على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة وتحمل المسؤولية في إيصال الوقود إلى المواطنين بشكل منتظم وعادل، محذرًا من أن أي تجاوزات ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مديرية الأمن لتعزيز الرقابة وحماية الاستقرار الخدمي والأمني في نطاق بلديات الجفارة.