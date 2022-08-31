مديرية أمن الجفارة تُناقش الخطة الأمنية لتأمين الطريق الساحلي

شدّد مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، على ضرورة التقيد بالضبط والربط بين كافة أعضاء الشرطة الذين تم اختيارهم للمشاركة في الخطة الأمنية لتأمين الطريق الساحلي بالحدود الإدارية لمنطقة الجفارة.

جاء ذلك ذلك خلال اجتماع مدير الأمن اليوم الأربعاء، بالأعضاء المكلفين بتنفيذ الخطة الأمنية بناء على الاجتماع الذي عقد أمس مع أمر المنطقة العسكرية الساحلي ومدراء أمن جنزور والزاوية.

وطالب مدير الأمن بضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، وحسن معاملة المواطنين ومرتادي الطريق العام.

كما شدد مدير أمن الجفارة أيضاً، على عدم عرقلة المواطنين والعمل وفق صحيح القانون في ضبط المطلوبين والمجرمين، وتنفيذ التعليمات بكل جدية ومهنية بناء على البلاغات الواردة من غرفة البلاغات بالمديرية، والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.