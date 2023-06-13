مديرية أمن الجفارة تُناقش تفعيل الدوريات المشتركة داخل المنطقة

عقد مدير أمن الجفارة عميد عبد الناصر الطيف، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم رؤساء أقسام البحث الجنائي وشرطة النجدة ورئيس وحدة انضباط الشرطة وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورئيس قسم شؤون المراكز وشؤون الخدمة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الأمنية داخل مكونات المديرية، ووضع آلية لتفعيل الدوريات والبوابات المشتركة بين قسمي البحث الجنائي وشرطة النجدة وذلك لتعزيز التواجد الأمني بما يضمن الحفاظ على الأمن وفرض القانون وضبط المطلوبين.

كما تم خلال الاجتماع تكليف مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية بمتابعة سير عمل الدوريات الأمنية المشتركة بالإضافة إلى تكليف رئيس وحدة الانضباط بالتفتيش المستمر وأعداد تقرير حول الاحتياجات الرئيسية التي تتطلبها طبيعة العمل الشرطي الأمني.