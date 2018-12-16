مديرية أمن الرجبان تكشف مخططات داعش لتفجير مطار مدينة الزنتان

حيث قال المكتب الإعلامي لمديرية أمن الرجبان في بيان أصدره بالخصوص:

“تم العثور على منشورات تعود لداعش، في أحد المقاهي، تتضمن تهديدات بتفجير وتخريب مطار مدينة الزنتان، ومقار مديريات الأمن، ومراكز للشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، كالأمن الداخلي والخارجي والاستخبارات والشرطة العسكرية والمعسكرات التابعة للجيش، بالإضافة إلى تكفير للضباط والمسؤولين، والتهديد باغتيال مديري الأمن والضباط القياديين سواء من الجيش أو الشرطة”.

هذا ولم يوضح البيان طريقة التنفيذ التي يعتزم تنظيم داعش القيام بها في عملية التفجير، لكنه اتبع منذ ظهوره في ليبيا، أسلوباً يعتمد على السيارات المفخخة أو الانتحاريين، خلال عملياته التفجيرية.

في سياق مُتصل أعلنت مديرية أمن الرجبان حالة التأهب القصوى، وناشدت كل أعضاء الشرطة المتغيبين عن العمل في كل المدن وكذلك العسكريين، ممن لم يلتحقوا بمعسكراتهم، بضرورة الالتحاق بأعمالهم، والوقوف صفاً واحداً، وذلك حفاظاً على الاستقرار والأمن.

ولا يزال تنظيم داعش ينشط جنوب ووسط ليبيا حيث أعلن هذا العام، مسؤوليته عن عدة هجمات إرهابية كبيرة، وقعت في مناطق مختلفة في ليبيا، أدت إلى مقتل العشرات، خاصة من رجال الأمن.