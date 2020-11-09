مديرية أمن الزاوية تبحث إنشاء غرفة مشتركة في المدينة

عقد مدير أمن الزاوية العميد علي خليفة اللافي، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع رئيس مكتب المخابرات الزاوية العميد هشام أبولقمة، ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية العقيد محمود كنز، والنقيب هيثم الشنيتي من مكتب الاستخبارات الزاوية، والنقيب هاني الشك عضو التحري الساحل الغربي.

وأفادت وحدة الإعلام الأمني بالمديرية، بأن هذا الاجتماع الذي عُقِد بديوان مديرية أمن الزاوية، يعتبر هو الثالث من نوعه.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية توحيد العمل الأمني بين الأجهزة الأمنية بالمديرية، والعمل على إنشاء غرفة مشتركة تضم الأمن الداخلي والمخابرات والإستخبارات العسكرية على أن يكون مقر الغرفة بمديرية أمن الزاوية.