مديرية أمن الزاوية تستنكر إطلاق النار على الغرفة المشتركة

استنكرت مديرية أمن الزاوية، تعرض أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة لإطلاق رصاص كثيف أثناء تأدية واجبهم وأثناء تكليفهم بمداهمة أوكار بيع الوقود وإزالتها داخل نطاق بلدية الزاوية الكبرى، يوم الثلاثاء.

وقالت المديرية في بيان، إن ما حدث لأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية من إطلاق رصاص تجاههم عند تواجدهم بالطريق الساحلي العام وأثناء عمليات المداهمة لنقاط بيع الوقود في السوق الموازي، وتزامنا مع عودة المواطنين من أعمالهم، والهلع الذي حدث لهم مع ازدحام شديد لمركباتهم بالقرب من نقطة البيع المستهدفة لهو أمر مرفوض شكلا ومضمونا ولا يمت للدين والإسلام والأخلاق والوطنية بشيء.

وأضاف البيان: “مديرية أمن الزاوية بضباطها وضباط الصف وشرطة وموظفين والغرفة الأمنية المشتركة بكامل عناصرها ومكوناتها يستنكرون هذا العمل المشين الذي أريد به الباطل وأريد منه الاستمرار في نشر الفساد من بيع وتهريب ومتاجرة وسرقة وقتل، وكلها تأتي في الكسب غير المشروع، والذي لأجله سيعمل الخارقون للقانون والعابثون أي شيء حتى يتمددوا في طغيانهم وحتى لا تطالهم يد العدالة من خلال الجهات الأمنية والضبطية ومن بينها رجال الغرفة الأمنية المشتركة التي يشارك بها إخوانهم وأبناءهم وأبناء عمومتهم من بلدية الزاوية الكبرى، وهم ليسوا بالغرباء عليهم”.

وأعربت المديرية في ختام بيانها، عن أملها في مساندتها من قِبل جميع أهالي الزاوية الكبرى ومن يعنيهم أمر المدينة

وختاما فإننا نأمل من جميع أهالي الزاوية الكبرى ومن يعنيهم أمر المدينة، والدفع بعجلتهم إلى الأمام حتى يكملوا مشوارهم.