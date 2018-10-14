مديرية أمن الزاوية تقيم احتفالية لوزير الداخلية السابق

نظمت مديرية أمن الزاوية صباح اليوم الأحد احتفالية تم خلالها تكريم الوزير السابق لوزارة الداخلية عميد عبدالسلام مصطفي عاشور.

وقد تم خلال هذه الإحتفالية إلقاء العديد من الكلمات التي أشادت بدور الوزارة خلال المدة الماضية والدور الذي اطلعت به من خلال إرساء دعائم الأمن ونشره والمجاهرة به والنهوض بالوزارة وكافة العاملين بها.

كما تم خلال الحفل الإشادة بالدور البناء الذي قام به عميد عبدالسلام عاشور على كافة الأصعدة ودوره الهام في التوفيق بين لجان المصالحة الوطنية ومساعدتهم في أداء مهامهم والإطلاع بواجباتهم ومهامهم الملقاة على عاتقهم.