مديرية أمن الزاوية تُؤمّن سير الانتخابات البلدية لضمان نزاهة العملية وسلامتها

أعلنت مديرية أمن الزاوية، اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، عن تنفيذ خطة أمنية محكمة لتأمين سير الانتخابات البلدية في مدينة الزاوية، منذ ساعات الصباح الأولى وحتى نهاية اليوم، وذلك في إطار حرصها على ضمان أجواء آمنة ونزيهة خلال هذا الحدث الديمقراطي.

وأكدت المديرية، في بيان صادر عن وحدة الإعلام الأمني، أن رجال الأمن انتشروا منذ الصباح الباكر بمحيط المراكز الانتخابية، ورافقت الدوريات فرق المفوضية لتأمين عملية تسليم المعدات والوثائق، وتمركزت العناصر الأمنية على مداخل ومخارج المراكز لتسهيل دخول وخروج الناخبين وضمان راحة الموظفين والمعلمين القائمين على إدارة العملية الانتخابية.

وأوضحت المديرية أن الجهود مستمرة حتى انتهاء المدة الزمنية المقررة للتصويت، مشيرة إلى أن الخطة الأمنية تهدف لضمان سلاسة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في إجراءات الاقتراع.

ودعت مديرية أمن الزاوية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن، والتوجه إلى المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي، متمنية أن يكون الاختيار موفقًا لما فيه مصلحة المدينة.