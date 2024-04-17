مديرية أمن السهل الغربي تطلق حملة ضد ممارسي «الأعمال الربوية»

أعلنت مديرية أمن السهل الغربي، عن إطلاق حملة ضد ممارسي الأعمال الربوية أمام المصارف ممن يستغلون حاجة المواطنين.

وقالت المديرية في بيان، “إنها تعتزم القيام بحملة لمكافحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الظواهر التي تمارس من قبل بعض الأشخاص، والذين يقومون بأعمال ربوية أمام المصارف، وفي بعض المحالّ الخاصة بالصيرفة من خلال استغلال المواطنين لتحقيق ربح ربوي من حساباتهم الجارية”.

وطالبت المديرية المواطنين “بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص”، مؤكدة أنها ستشرع في ضبط المخالفين ممتهني الأعمال الربوية اعتبارا من اليوم الأربعاء”.

وأوضحت بأن “الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون حيال كل من يتم ضبطه”.