مديرية أمن القبّة تضبط لحوم حمير قبل اجتياحها الأسواق

أعلنت مديرية أمن القبّة أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط جريمة الشروع في بيع لحوم حمير كانت معدة للبيع في الـأسواق.

وأوضحت المديرية أنها فتحت تحقيقا في القضية بعد ضبط كمية من لحوم الحمير كانت معدة للبيع في الأسواق، وأن التحقيق لا يزال جاريا بعد اكتشاف قسم البحث الجنائي بالتعاون مع قسم النجدة، جريمة الشروع في بيع لحم الحمير للمواطنين.

وأرفقت البيان بصور للحوم ورؤوس حمير مقطعة ومكدّسة في أكياس فوق عربة سيارة، جاهزة ومعدة للتسويق، وأخرى للأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الذبح والسلخ والتقطيع.