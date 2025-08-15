مديرية أمن المرقب تتسلم صناديق الاقتراع استعداداً لانتخابات مسلاتة

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، استلمت مديرية أمن المرقب صباح اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025م، صناديق الاقتراع والمعدات الانتخابية بشكل مباشر من رؤساء المراكز، وسط إجراءات تأمين مشددة.

وشمل التسليم (21) مركزًا انتخابيًا ضمن نطاق المجلس البلدي مسلاتة، وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة، وذلك استعدادًا لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومنظمة.

وجرت عملية الاستلام تحت إشراف وتأمين دوريات مديرية أمن المرقب، وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة آمنة لمرحلة الاقتراع المرتقبة.