مديرية أمن «النواحي الأربع» تُعزّز جهودها الأمنية في المنطقة

تواصل مديرية أمن النواحي الأربع تنفيذ مهامها الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ضمن الخطة الأمنية المعتمدة لتعزيز السلامة العامة وبسط الأمن، وتكثف المديرية دورياتها وتحركاتها الأمنية حرصًا على حماية المواطنين والحفاظ على النظام العام.

وفي تطور أمني مهم، تمكن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية من التعامل مع قنبلة يدوية (رمانة) شديدة الانفجار عُثر عليها ملقاة على الطريق العام بالقرب من الجسر الحديدي سابقًا في حي الأكواخ بمدينة طرابلس، بعد ورود بلاغ من الغرفة الرئيسية، وتم تأمين القنبلة ونقلها إلى وحدات التخزين المخصصة.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق عمليات المسح والتمشيط داخل حديقة الحيوان في منطقة أبوسليم، حيث انتشل عددًا من مخلفات الحرب ونقلها تمهيدًا لإتلافها وفق الإجراءات والطرق الآمنة المعتمدة.

يذكر أن مديرية أمن النواحي الأربع تُعتبر من الأجهزة الأمنية الرئيسية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار في نطاق المناطق التابعة لها، وتعمل المديرية ضمن خطط أمنية مدروسة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، مكافحة الجريمة، وحماية المواطنين من مختلف التهديدات الأمنية.

وتتولى المديرية تنفيذ مهامها عبر نشر الدوريات المنتظمة، والقيام بتحركات أمنية مستمرة لضمان النظام العام والاستجابة السريعة لأي حوادث أو بلاغات طارئة. كما تعتمد على فرق متخصصة مثل مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات للتعامل مع المخاطر المعقدة، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وتُظهر جهود المديرية التزامًا مستمرًا بالحفاظ على الأمن المجتمعي، من خلال عمليات المسح والتمشيط وإزالة مخلفات الحرب، وذلك بهدف تأمين بيئة آمنة ومستقرة لجميع السكان.