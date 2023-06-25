مديرية أمن بنغازي تبدأ في توزيع أضاحي العيد على أسر ضحاياها

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 25 يونيو 2023 - 12:00 | آخر تحديث: 25 يونيو 2023 - 11:38 نُشر: الأحد، 25 يونيو 2023 - 12:00
ليبيا
أرشيفية
الإقبال على شراء الأضاحي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، بدء توزيع أضاحي على أسر ماوصفتهم «الشهداء» التابعين لها. 

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أنّ التوزيع بدأ من العاشرة صباحا بتوقيت ليبيا خلال الفترتين الصباحية والمسائية في مقر قسم التموين بمديرية أمن بنغازي في منطقة الهواري.

يأتى ذلك بناء على تعليمات من مدير أمن بنغازي أحمد الشامخ، القاضية بسرعة توزيع الأضاحي على أسر «الشهداء» التابعين للمديرية.

وقد تسلم الشامخ مهام عمله مديرا لأمن بنغازي من مدير الأمن السابق اللواء نوري الساعدي، في مراسم نظمتها المديرية أمس السبت.

آخر تحديث: 25 يونيو 2023 - 11:38
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