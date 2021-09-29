مديرية أمن بنغازي تقبض على متهمين في تسرب غاز «الكلور» السام

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن قسم التحريات العامة تمكن من القبض على الأشخاص المتهمين بتسرب غاز الكلور السام الذي تسبب في تسمم العشرات من المواطنين في منطقة القوارشة غرب بنغازي.

وأفادات المديرية في بيان لها، بأن “أحد المتهمين ليبي الجنسية والآخر مصري، وقالت إن التحقيق معهما كشف أنهما قاما بالخطأ بتسريب غاز الكلور من إحدى الأنابيب بعد تعريضها لدرجات حرارة عالية، والتي تم شراؤها من أحد بائعي الخردة في المدينة دون إدراك خطورتها”.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن “الأنبوبة مسروقة من داخل مصنع البيارة الكيميائي بمنطقة المشروع وتم بيعها للمتهم المصري لاستخدامها في مصنع الخردة الذي يعمل فيه”.

وفي وقت سابق، أكدت مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي استقبالهم 30 حالة اختناق وغثيان نتيجة استنشاقهم غاز الكلور السام.

وأضافت العريبي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أنهم أجروا الإسعافات الأولية اللازمة لهؤلاء فيما غادر بعضهم المستشفى، مشيرة إلى أن من بين الحالات التي وصل 9 أطفال أحيل 6 منهم لمستشفى الأطفال و4 نساء بحالة حرجة.

وقالت العريبي إن إجمالي الحالات الموجودة حاليا في المستشفى 16 حالة مازالت تحتاج إلى رعاية صحية من بينها 4 نساء و3 أطفال ولم تسجل أية وفيات، وأوضحت أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في موضوع تسرب الغاز.

"قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغــازي "يتمكن من القبض على الاشخاص المتهمين بتسرب #غاز_الكلور_السام والذي تسبب في… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الثلاثاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١