مديرية أمن جنزور تواصل حملاتها الأمنية لتعزيز الاستقرار وحفظ النظام

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية، تواصل مديرية أمن جنزور جهودها الحثيثة لتعزيز الاستقرار وفرض النظام داخل نطاق البلدية، عبر حملات أمنية موسعة شملت مختلف المناطق الحيوية.

وأكدت المديرية أن عناصرها كثّفوا من انتشارهم الأمني في المفترقات والشوارع الرئيسية، مع تعزيز نقاط التفتيش والاستجابة الفورية للبلاغات الواردة من المواطنين، بما يسهم في الوقاية من الجرائم وردع المخالفين.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الأمن العام، ومتابعة وضبط الخارجين عن القانون، بما يعكس التزام المديرية بتأمين حياة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

يُذكر أن وزارة الداخلية تتابع عن كثب سير تنفيذ الخطط الأمنية في مختلف البلديات، مؤكدة أن العمل متواصل لضمان الاستقرار ومواجهة أي تهديدات تمس السلم المجتمعي.