مديرية أمن سبها تحذّر المواطنين من «التنقل» بسبب «سوء» الأحوال الجوية

حذّرت مديرية أمن سبها، جميع سائقي الشاحنات والمركبات الآلية والمتوجهين من مناطق الجنوب إلى مدينة سبها أو المغادرين منها إلى مناطق الجنوب أو المناطق الشرقية مثل بلدية البوانيس والجفرة، من سوء الأحوال الجوية السائدة في المنطقة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، “بأن الرياح النشطة وارتفاع الأتربة في الجو أدت إلى انعدام الرؤية، مما يشكل خطرًا على القيادة”.

وطالبت السائقين “باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم السفر إلا للضرورة القصوى لتجنب الحوادث”.

وفي وقت سابق، أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن “الأجواء ستكون متقلبة على أغلب مناطق غرب البلاد، خاصةً في مناطق الجنوب الغربي، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، ما يسبب انخفاضًا في الرؤية الأفقية”.