مديرية أمن شحات تُحذَّر المواطنين من انتشار عملات مزورة في الأسواق

حذرت مديرية أمن شحات، اليوم الاثنين، المواطنين من انتشار عملات محلية مزورة بفئات ذات القيمة العالية، يتم تداولها بشكل كبير في الأسواق خلال هذه الأيام.

وأكدت المديرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هناك عملة نقدية مزورة من فئة الخمسين دينار، يتم تداولها في المنطقة هذه الأيام.

ودعت المديرية، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر عند التعامل بها وتبليغ أقرب مركز شرطة على الفور عند العثور على إحدى هذه العملات.

#أمن شحات يحذر من انتشار عملات مزورة في الأسواق #مديرية أمن شحات ، تحذيرا المواطنين من انتشار عملات محلية مزورة… Gepostet von ‎مديرية أمن شحات‎ am Montag, 12. Oktober 2020