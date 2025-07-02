مديرية أمن صبراتة تنفذ قرار إخلاء موقع ساحلي لصالح المواطنين

باشرت دوريات قسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، تنفيذ قرار عميد بلدية صبراتة رقم (38) لسنة 2022، القاضي بإخلاء منطقة خالية من البناء على شاطئ البحر وتهيئتها لتكون متاحة لعامة المواطنين للاصطياف.

وتم إخطار شاغلي الموقع بضرورة الإخلاء الفوري التزامًا بالقرار، وأكدت مديرية أمن صبراتة على أهمية التقيد بالتعليمات، محذّرة من الملاحقة القانونية في حال عدم الالتزام.

رئيس جهاز المباحث الجنائية يشارك في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات



شارك رئيس جهاز المباحث الجنائية، اللواء محمود العجيلي، في الاحتفالية التي نظمها المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، والتي أُقيمت بفندق كورنثيا– طرابلس.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من المسؤولين والمختصين في مجال مكافحة المخدرات والتأهيل والعلاج، وجرى خلالها استعراض الجهود الوطنية المبذولة في التصدي لآفة المخدرات وتعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم اللواء محمود العجيلي، حيث تسلّم شهادة شكر وتقدير ودرعًا تذكاريًا من إدارة المركز، وذلك عرفانًا بدوره البارز وجهوده المتواصلة في دعم مسيرة المركز، وتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات.