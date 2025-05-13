مديرية أمن طرابلس: الأوضاع الأمنية مستقرة ودوريات شرطة النجدة تنفذ تمركزات بمواقع حيوية

أكدت مديرية أمن طرابلس أن الأوضاع الأمنية في العاصمة مستقرة وتحت السيطرة، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية في حفظ الأمن والنظام العام.

وفي هذا السياق، أوضحت المديرية أنه تم تكليف دوريات شرطة النجدة بتنفيذ تمركزات أمنية في عدد من المواقع الحيوية داخل العاصمة، بهدف تعزيز التواجد الأمني وطمأنة المواطنين.

ودعت المديرية كافة المواطنين، وخاصة موظفي مؤسسات الدولة، إلى الالتحاق بأعمالهم والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها واستمرار سير العمل في مختلف القطاعات.

كما تهيب المديرية بجميع منتسبيها ضرورة العودة إلى مواقع عملهم والالتزام بالدوام الرسمي، تأكيدًا على الانضباط المهني وضمانًا لاستمرارية تقديم الخدمات العامة.